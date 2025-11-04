"Enquêtes criminelles" sur l'affaire Camille Anguenot à revoir sur W9 mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10, Nathalie Renoux vous proposera de revoir sur W9 un numéro du magazine “Enquêtes criminelles” : « Camille Anguenot : séductrice, menteuse et forcément suspecte ? ».

Décembre 2021, près de Besançon (Doubs). Les amis de Théo Decouchant, 23 ans, s’inquiètent. Le jeune peintre en bâtiment ne s’est pas présenté à son travail et il ne répond ni à leurs appels ni à leurs messages…

En fait, Théo n’a plus donné de nouvelles depuis qu’il a passé la soirée avec Camille Anguenot, une jeune femme de 18 ans avec laquelle il avait flirté en boîte de nuit quelques semaines auparavant.

Qu’a-t-il bien pu se passer pour que Théo soit ainsi aux abonnés absents ? Pour le découvrir, la bande de copains décide de mener ses propres recherches et commence par contacter Camille. À l’autre bout du fil, elle assure, en sanglots, que son amoureux est parti au petit matin sans qu’elle ne remarque rien de préoccupant.

Seulement, les amis du disparu ont des doutes, d’autant qu’ils ne vont pas tarder à faire une série de découvertes particulièrement embarrassantes pour la petite amie éplorée. Un témoin l’aurait notamment croisée quelques heures après la disparition au volant d’une voiture… Et pas n’importe laquelle : la voiture de Théo, le disparu ! Et ils ne sont pas au bout de leur peine car la jeune femme qu’ils ont eue au téléphone se serait moqué d’eux. Elle cacherait en réalité une mythomane et une séductrice sans aucun scrupule…

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à une autre affaire dans laquelle un corps est caché dans la maison.

Le 11 août 2014, Laurent Baca, père de 4 enfants, est porté disparu. Sa famille met alors toute son énergie à tenter de trouver une trace de ce trentenaire, éducateur auprès de jeunes footballeurs. Et s’il avait été tué ? Les enquêteurs commencent à s’interroger. Et c’est une odeur insoutenable dans la maison qui va révéler l’effroyable vérité !