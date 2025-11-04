"C à vous" mardi 4 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 4 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 4 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Des raisons d'être optimiste en France

Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué d’Ipsos-BVA France, qui publie « Au-delà des apparences – des raisons d’être optimiste en France » aux éditions Le Cherche Midi.

30 ans après l’assassinat d’Yitzhak Rabin, Israël toujours aussi divisé

Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l’Université ouverte d’Israël qui publie « Yitzhak Rabin, la paix assassinée ? » aux éditions JC Lattès.

20:00 C à vous, la suite

Mayane & sa maman Sandrine Thevenon, pour le livre “Mayane, de l’ombre à la lumière”.

Vanessa Paradis, François Damiens & Jérôme Commandeur, pour le film “T’as pas changé” en salle demain.