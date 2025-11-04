recherche
"C ce soir" mardi 4 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 novembre 2025 175
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 4 novembre 2025 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 4 novembre 2025 :

Trump - Mamdani  La bataille de New York

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Cole Stangler, journaliste franco-américain.

Élisa Chelle, politologue, spécialiste des États-Unis.

Lumir Lapray, activiste.

Philippe Gelie, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Gallagher Fenwick, grand reporter.

Dernière modification le mardi, 04 novembre 2025 18:43
Magazines
Suivez nous...