"Ça commence aujourd'hui" mercredi 5 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 novembre 2025 556
Ce mercredi 5 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Mythomanes : ils vivent enfermés dans leurs mensonges

Ils s'inventent des vies spectaculaires, des succès incroyables, des drames bouleversants. Ils mentent de manière compulsive, parfois sans motif apparent, allant jusqu'à croire eux-mêmes à leurs propres fables.

Qui sont ces mythomanes ? Pourquoi ressentent-ils ce besoin irrépressible de se draper dans un personnage imaginaire, souvent plus flatteur que leur vraie vie ? Est-ce une simple tendance à l'exagération ou un véritable trouble psychologique ?

15:05 Ces hommes qui parlent avec force de leurs failles

Les 3 invités du jour nous livrent leurs traumas et leurs angoisses. Ycare a vécu 20 ans comme une fête sans repos, sombrant dans la nuit et les excès qu'elle englobe... Puis, une discussion avec Axelle Red a été le déclencheur pour débuter une nouvelle vie, saine et plus sereine.

Kévin, alias Keen'V, a toujours eu des phases dépressives, depuis l'adolescence où il a même pensé au suicide. Des phases qu'il ne sait pas expliquer, mais qu'il combat et essaie de contrôler.

 

Dernière modification le mercredi, 05 novembre 2025 10:41
