"Ça commence aujourd'hui" mercredi 5 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:50 Mythomanes : ils vivent enfermés dans leurs mensonges
Ils s'inventent des vies spectaculaires, des succès incroyables, des drames bouleversants. Ils mentent de manière compulsive, parfois sans motif apparent, allant jusqu'à croire eux-mêmes à leurs propres fables.
Qui sont ces mythomanes ? Pourquoi ressentent-ils ce besoin irrépressible de se draper dans un personnage imaginaire, souvent plus flatteur que leur vraie vie ? Est-ce une simple tendance à l'exagération ou un véritable trouble psychologique ?
15:05 Ces hommes qui parlent avec force de leurs failles
Les 3 invités du jour nous livrent leurs traumas et leurs angoisses. Ycare a vécu 20 ans comme une fête sans repos, sombrant dans la nuit et les excès qu'elle englobe... Puis, une discussion avec Axelle Red a été le déclencheur pour débuter une nouvelle vie, saine et plus sereine.
Kévin, alias Keen'V, a toujours eu des phases dépressives, depuis l'adolescence où il a même pensé au suicide. Des phases qu'il ne sait pas expliquer, mais qu'il combat et essaie de contrôler.