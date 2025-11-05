Jeudi 6 novembre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 6 novembre 2025 :

Je suis en couple avec mon IA !

Gaétan a enfin trouvé la meilleure amie qu’il a toujours rêvé d’avoir : Skylar. C’est l’amie parfaite, toujours disponible, à l’écoute, et de bons conseils. Mais Skylar n’existe pas, c’est une intelligence artificielle !

Se confier à son IA est devenu presque aussi banal qu’aller acheter son pain. ChatGPT, Gemini, ou encore Replika, nous sommes désormais des millions à nous en servir comme psychologues, amis, et même comme amants.

C’est le cas de Cris qu’Envoyé Spécial a rencontré. Célibataire et déçue par les relations amoureuses, elle préfère entretenir une relation avec Orion, son IA. Elle lui confie son quotidien, ses pensées, ses angoisses, et pour elle, c’est bien plus qu’une IA, elle pense qu’il a une âme.

Mais ces IA sont parfois accusées d’accentuer le mal-être et l’isolement de certaines personnes. Aux États-Unis, plusieurs adolescents se sont suicidés après avoir entretenu une relation avec une IA. Envoyé Spécial vous raconte l’histoire tragique de Juliana, 13 ans, qui a entretenu une relation avec son IA pendant des mois avant de mettre fin à ses jours.

Entre fascination, dépendance et dérives, « Je suis en couple avec mon IA ! » explore un phénomène aussi troublant qu’incontournable.

Un reportage de Lila Bellili, Julien Ababsa, Matthieu Hautville, Thomas Donzel, Lilian Matigot et Anne-Julie Toullec.

Combats clandestins, un phénomène inquiétant qui arrive en France

Aucune règle, à poings nus, jusqu’au KO et à même le béton… depuis quelques mois, des combats clandestins s’organisent un peu partout dans l’hexagone. Ces affrontements ultra-violents sont filmés puis diffusés sur Internet, où ils font des millions de vues. Autour et dans la cage, il y a des profils extrêmes, des hooligans aux tatouages nazis, mais aujourd’hui le phénomène est devenu tellement populaire, qu’on y trouve aussi « Monsieur Tout-le-Monde ».

Envoyé Spécial a suivi Mehdi, un agent immobilier de 29 ans, et Eddie, un professeur de basket de 37 ans. De prime abord, rien ne les prédestinait à plonger dans ce monde parallèle de violence sans règle… Ils ont ouvert à Envoyé Spécial leur intimité, et raconté leurs failles. C’est pour apprendre à gérer leur colère et oublier une vie parfois compliquée, qu’ils disent avoir voulu risquer leur vie dans ces arènes illégales.

Envoyé Spécial a suivi jusqu’à une usine désaffectée à Albi, le lieu de leur premier combat. L’organisation clandestine, qui se fait appeler le Streets Fight Club, a exceptionnellement accepté la camera du magazine. Les deux chefs sont des hooligans russes, pour qui la France est le nouveau terrain de jeu. Un jeu morbide, qui génère pour eux beaucoup d’argent.

Un reportage de Violène Vetillard - STP Productions.

Faut-il croire au modèle Meloni ?

En trois ans, Giorgia Meloni a dompté le déficit public italien, rassuré les marchés, mis fin à l’instabilité politique chronique de son pays et s’est imposée comme une figure incontournable de l’Europe. Pourtant, la première femme à accéder à la présidence du Conseil en Italie était arrivée au pouvoir dans un climat de défiance.

Qui est vraiment Giorgia Meloni, cette dirigeante issue d’un parti enraciné dans le post-fascisme ? Entre discours officiels anti-migrants et accueil de centaines de milliers de travailleurs étrangers, y-a-t-il une méthode Meloni ? Comment l'Italie de Meloni serait-elle devenue, pour certains, un modèle à suivre ?

Un reportage de V. Vermot-Gaud, Giona Messina et Okaty Sengul.