"28 minutes" mercredi 5 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 novembre 2025 239
"28 minutes" mercredi 5 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 5 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 4 novembre 2025 :

De la cité de Montbéliard à l’Opéra : le parcours fulgurant de Tamara Bounazou

Petite, la chanteuse lyrique Tamara Bounazou est bercée par la voix de Maria Callas chantant “Carmen”, que sa mère appréciait particulièrement. Elle grandit dans une famille nombreuse franco-algérienne dans un quartier populaire de Montbéliard, “un milieu ouvrier, très éloigné de l’opéra et de la musique classique”, explique-t-elle. En 2014, elle intègre le Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Tamara Bounazou joue aujourd’hui son premier rôle-titre dans “Iphigénie en Tauride”, mis en scène par Wajdi Mouawad, à l’Opéra-Comique, à Paris, jusqu'au 12 novembre.

Massacres au Soudan : le monde peut-il encore fermer les yeux ?

Des images satellites révèlent l’ampleur des massacres perpétrés au Soudan ces derniers jours. Après 18 mois de siège, qui auraient affamé près de 200 000 civils, la ville d’El-Fasher, capitale du Darfour du Nord, est tombée aux mains du chef de guerre Mohammed Hamdan Dogolo dit “Hemetti”, fin octobre. Depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par une guerre civile entre des paramilitaires et l’armée. Face aux Forces de soutien rapide d’Hemetti, un autre général, Abdel Fattah Al-Bourhane, est à la tête de l’armée régulière qui contrôle les deux tiers du pays. Les témoignages d’exécutions sommaires de civils, viols, pillages et attaques contre des humanitaires par les paramilitaires se multiplient. Depuis deux ans, 150 000 personnes sont mortes au Soudan, 13 millions ont été déplacées et près de 30 millions, soit les deux tiers de la population, ont besoin d’aide humanitaire.

Xavier Mauduit revient sur l’annonce, hier, de la libération des deux derniers otages français emprisonnés en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris. Il nous explique la diplomatie des otages.

Marie Bonnisseau nous raconte la bataille juridique menée par une Américaine pour devenir mère une quinzième fois.

Dernière modification le mercredi, 05 novembre 2025 15:29
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Suivez nous...