"C à vous" mercredi 5 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 5 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 5 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Détenus depuis trois ans en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison

Chirine Ardakani, avocate des familles de Cécile Kohler et de Jacques Paris.

Nicolas Teillard, journaliste à la rédaction internationale de Radio-France.

Derrière le cambriolage du Louvre, l'ex star des réseaux « Doudou Cross Bitume », voleur présumé de la galerie d’Apollon

Damien Delseny, journaliste, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France.

20:00 C à vous, la suite

Elie Semoun, pour son spectacle "Cactus".

Amanda Lear pour son album "Looking back" disponible le 7 novembre.

Alexandre Jacquier, candidat pour la France au titre de Mister Univers.