"C ce soir" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 5 novembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 5 novembre 2025 :

Soudan • La guerre oubliée ?

Les invités de Karim Rissouli :

Hind Meddeb, réalisatrice, documentariste.

Maaz Tageldin, activiste soudanais.

Meriem Amellal du Journal de l’Afrique sur France 24.

Jérôme Tubiana, conseiller opérationnel de MSF.

Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste de l’Afrique et du Moyen-Orient.