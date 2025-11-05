recherche
Magazines

"C ce soir" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 novembre 2025 680
"C ce soir" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 5 novembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 5 novembre 2025 :

Soudan  La guerre oubliée ?

Les invités de Karim Rissouli :

Hind Meddeb, réalisatrice, documentariste.

Maaz Tageldin, activiste soudanais.

Meriem Amellal du Journal de l’Afrique sur France 24.

Jérôme Tubiana, conseiller opérationnel de MSF.

Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Dernière modification le mercredi, 05 novembre 2025 20:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

"C à vous" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

06 novembre 2025 - 17:00

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

"C à vous" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

06 novembre 2025 - 17:00

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; en Italie samedi 8 novembre 2025 sur France 5 (vidéo)

"Echappées Belles" en Italie samedi 8 novembre 2025 sur France 5 (vidé…

06 novembre 2025 - 16:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...