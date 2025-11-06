"M comme Maison" en Alsace vendredi 7 novembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 7 novembre 2025 à 20:35 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène en Alsace.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

M comme Maison vous embarque cette semaine en Alsace, l'une de nos plus belles régions de France, petite par sa taille mais grande par sa diversité, une source inépuisable de découvertes et de dépaysement... Notre périple se déroulera dans le nord du territoire, très apprécié pour son caractère authentique, ses traditions, mais aussi son environnement nature.

Stéphane nous fera découvrir La ferme de Marie, une ferme du 18e siècle qui a été restaurée par ses propriétaires dans le respect de l'environnement et surtout des traditions régionales...Plus de 14 ans de travaux ont été nécessaires pour sortir de l'oubli cette vieille endormie. Autrement dit, un travail de titan !

Cette semaine dans M comme Maison, vous retrouverez notre rubrique Changer. Laurie, la candidate de la semaine, a demandé un petit coup de pouce à Stéphane Millet pour habiller un mur de très grande hauteur qui se déploie sur deux niveaux dans son séjour.

M comme Maison vous ouvrira également les portes d'un appartement situé dans le Val de Marne. Construit dans les années 60's, l'appartement est resté dans son jus, autant dire qu'une rénovation globale s'imposait !

Et puis, notre balade alsacienne nous mènera jusqu'à Stundwiller où vit Manon Fontaine, designer d'intérieur. Elle nous fera découvrir sa maison, mais aussi son univers déco.