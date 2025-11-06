recherche
"28 minutes" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 6 novembre 2025 210
"28 minutes" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 6 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 6 novembre 2025 :

Il raconte, côté coulisses, le procès historique des dirigeants nazis à Nuremberg

Le 20 novembre 1945 débute le plus grand procès de notre histoire à Nuremberg, en Allemagne. Dans cette ville symbole du nazisme, 21 anciens dirigeants du Troisième Reich, dont Hermann Göring, sont jugés, certains pour crime contre l'humanité, un terme juridique qui est né pendant le procès.

Dans un livre, "Le crépuscule des hommes" (éditions Robert Laffont), et un documentaire, "Au cœur de l'histoire, le procès de Nuremberg" (diffusé sur ARTE), Alfred de Montesquiou dévoile les coulisses de ce procès historique, où les plus grands journalistes du monde entier se sont retrouvés, à travers l’œil d’un photographe américain et d’une interprète germano-tchèque.

À quoi peut bien servir la COP30 au Brésil en pleine flambée du climatoscepticisme ?

Du 10 au 21 novembre à Belem, au Brésil, se tiendra l'annuelle COP, la trentième, où une cinquantaine de chefs d'États et de gouvernements sont attendus. Selon l’ONU, si les pays appliquent intégralement les feuilles de route qu’ils se sont fixées, le réchauffement global pourrait atteindre 2,3 °C voire 2,5 °C. Il y a dix ans, l'accord de Paris avait pour objectif de maintenir l'augmentation de la température de la planète en dessous de 2 °C. En janvier dernier, les États-Unis se sont retirés de ce pacte mondial. Il n'y aura aucune délégation américaine présente lors de ce sommet. Le climatoscepticisme gagne du terrain dans le monde et la lutte contre le réchauffement climatique s’éloigne de plus en plus de l’agenda politique mondial. Même l’Union européenne peine à s’accorder sur des objectifs ambitieux en matière climatique alors qu’elle avait présenté en 2019 un “Green Deal” visant à rendre le continent climatiquement neutre en 2050.

Xavier Mauduit nous raconte l'histoire des cures thermales alors qu'elles risquent d'être moins remboursées.

Théophile Cossa nous explique le fonctionnement de la buvette de l'Assemblée nationale, où la vente d'alcool pourrait être interdite.

Suivez nous...