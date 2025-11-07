recherche
"Chroniques criminelles" sur les affaires Marie-Thérèse Garcia samedi 8 novembre 2025 sur TFX

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 7 novembre 2025
"Chroniques criminelles" sur les affaires Marie-Thérèse Garcia samedi 8 novembre 2025 sur TFX

Samedi 8 novembre 2025 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit de "Chroniques criminelles" qui revient sur deux affaires criminelles qui ont eu lieu à 30 ans d'intervalle.

Enquête hors du commun : deux affaires criminelles à 30 ans d'intervalle et à priori sans rapport. Les enquêteurs découvrent LE point commun de ces deux crimes : une femme de 78 ans au fort caractère, accusée d'avoir éliminé sa rivale amoureuse. Mais qui pourtant, clame son innocence.

Première affaire : Corinne Di Dio, 37 ans, disparaît en juin 1995. Son corps, décapité, démembré et lacéré, est retrouvé dans une malle flottant sur la Seine deux ans plus tard. Marie-Thérèse Garcia, une femme au passé lié au grand banditisme, est suspectée d'être impliquée dans le meurtre, possiblement en le commanditant.

Seconde affaire : Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et son compagnon Kévin Trompat, 21 ans, disparaissent en novembre 2022 et sont retrouvés morts en mars 2023. Marie-Thérèse Garcia, la suspecte du meurtre de Corinne Di Dio, est la grand-tante de Leslie Hoorelbeke.

"Mamie gâteau" ou "Mamie flingueuse" ? Qui est vraiment Marie-Thérèse Garcia ?

À découvrir dans ce document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.

Suivez nous...