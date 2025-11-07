"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 9 novembre 2025

Dimanche 9 novembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Sébastien Martin, ministre délégué à l'Industrie.

12:00 Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.

Au sommaire cette semaine :

D’un côté, Duralex, entreprise connue de tous, une verrerie en difficulté qui vient de récolter près de 20 millions d'euros grâce à une campagne de financement participatif auprès des Français. De l’autre, Shein, une plateforme chinoise controversée que les pouvoirs publics menacent de fermer et dont les vêtements bon marché sont désormais vendus au BHV, à Paris.

Industrie, commerce, concurrence chinoise et balance commerciale s’invitent dans les discussions. En toile de fond, une même interrogation : quelles seront les conséquences réelles des débats budgétaires en cours ? Entre doublement des franchises médicales et possible suppression de la prime de Noël pour les couples sans enfant, la potion s’annonce amère pour de nombreux foyers fragilisés. Mais l’absence de budget validé fait planer une autre menace : celle d’une récession économique.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.