recherche
Magazines

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 9 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 7 novembre 2025 280
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 9 novembre 2025

Dimanche 9 novembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Sébastien Martin, ministre délégué à l'Industrie.

12:00 Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.

Au sommaire cette semaine :

D’un côté, Duralex, entreprise connue de tous, une verrerie en difficulté qui vient de récolter près de 20 millions d'euros grâce à une campagne de financement participatif auprès des Français. De l’autre, Shein, une plateforme chinoise controversée que les pouvoirs publics menacent de fermer et dont les vêtements bon marché sont désormais vendus au BHV, à Paris.

Industrie, commerce, concurrence chinoise et balance commerciale s’invitent dans les discussions. En toile de fond, une même interrogation : quelles seront les conséquences réelles des débats budgétaires en cours ? Entre doublement des franchises médicales et possible suppression de la prime de Noël pour les couples sans enfant, la potion s’annonce amère pour de nombreux foyers fragilisés. Mais l’absence de budget validé fait planer une autre menace : celle d’une récession économique.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.

Dernière modification le vendredi, 07 novembre 2025 18:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" samedi 8 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

07 novembre 2025 - 20:34

Sur le même thème...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

07 novembre 2025 - 19:16

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Léa Sa…

07 novembre 2025 - 19:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...