"Quotidien" vendredi 7 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 7 novembre 2025 :
Guillaume Grallet, pour son livre « Pionniers, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle » aux éditions Grasset.
Ambre Chalumeau pour son livre « Liste de lecture » aux éditions de L'Iconoclaste.
Orelsan pour son album « La fuite en avant » disponible aujourdhui.