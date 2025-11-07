"Zone Interdite" dimanche 9 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 9 novembre 2025 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouvel inédit de "Zone Interdite" dont le thème sera : « Made in France : ils se battent pour sauver nos savoir-faire ».

Huit Français sur dix en achètent régulièrement : le « Fabriqué en France » a le vent en poupe ! Malgré cet engouement, les entreprises qui produisent dans l’Hexagone font face à de nombreuses difficultés. Coûts de production élevés qui tirent les prix vers le haut, concurrence étrangère toujours plus féroce, difficulté à recruter… durant un an, les équipes de Zone Interdite ont suivi quatre entreprises qui ont décidé de relever tous les défis afin de maintenir leur production en France, parfois contre vents et marées. Vous découvrirez comment leurs patrons et leurs salariés se mobilisent au quotidien pour continuer à faire vivre des marques historiques et sauvegarder des savoir-faire qui ont fait la renommée de notre pays.

Des générations d’enfants se sont amusées à y lire leur âge à la cantine. Mais il y a un an, les verres Duralex ont bien failli disparaître. Placée en redressement judiciaire, la célèbre marque a été sauvée par ses 230 salariés qui l’ont reprise sous forme de société coopérative. Si pour l’heure l’usine de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) est hors de danger, ils doivent maintenant parvenir à relancer les ventes. Mais ils vont devoir s’entendre car de François, le directeur général, aux ouvriers, comme Marceau qui va tenter de se faire élire au conseil d’administration, chacun a désormais son mot à dire sur les décisions stratégiques de l’entreprise.

Produire des biscuits sucrés ou salés à base d’ingrédients 100 % français, c’est le pari de Guillaume et Louis. Peu d’entreprises y parviennent pourtant aujourd’hui. Mais à la tête de leur marque « Les deux gourmands », ces amis de longue date sont bien décidés à relever ce défi. Pour cela, ils n’hésitent pas à parcourir l’Hexagone pour dénicher des matières premières et ils ont investi deux millions d’euros pour agrandir et moderniser leur atelier de production. Réussiront-ils à rentabiliser cette somme qui correspond à une année entière de leur chiffre d’affaires ?

Ses créations ont été portées par les plus grandes stars comme Nicole Kidman, Madonna ou Beyoncé. Créée en 1924 à Millau (Aveyron), la Maison Fabre est l’une des dernières manufactures familiales de gants en France. Ces dernières années, la concurrence l’a obligée à réduire drastiquement ses effectifs et à délocaliser une partie de sa production. Mais l’actuel dirigeant, Olivier Fabre, arrière-petit-fils du fondateur de la marque, a récemment remporté un contrat qui pourrait tout changer. Il doit produire près de 100 000 paires de gants pour l’armée française ! Pour les fabriquer en France, il va falloir remobiliser la filière locale du cuir, elle aussi mise à mal par la concurrence étrangère ces dernières années.

À Albi (Tarn), la plus vieille fonderie de France tourne encore à plein régime ! Après avoir frôlé de peu la faillite dans les années 2000, l’entreprise Gillet a remporté des contrats pour produire des pièces en métal pour des secteurs stratégiques : nucléaire, défense, aéronautique… Son carnet de commande est plein ! Pourtant Nicolas, le patron, est inquiet pour l’avenir. Car les savoir-faire dont il a besoin se perdent et, année après année, il peine à embaucher. Mais un jeune fondeur pourrait changer les choses. Issu des prestigieux Compagnons du Devoir, Thomas, 25 ans, vient d’arriver dans l’entreprise où il va effectuer sa dernière année de formation. Nicolas va tout faire pour le retenir une fois que le jeune homme aura obtenu son diplôme !