"Grands Reportages" à Saint Maur, au coeur d'une prison de haute sécurité, samedi 8 novembre 2025 sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 8 novembre 2025 703
Samedi 8 novembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Saint Maur : au cœur d'une prison de haute sécurité », un document inédit réalisé par Stéphane Groussard.

C'est une des prisons les plus sécurisées de France. Une maison centrale qui accueille essentiellement des criminels.

Pendant plusieurs mois, de façon très exceptionnelle, une équipe de "Grands Reportages" a eu l'autorisation de plonger au cœur de cette prison qui, depuis 50 ans, accueille les détenus les plus dangereux de notre pays : Carlos, Jean-Claude Romand ou Youssouf Fofana. Tous sont passés par le quartier d'isolement le plus grand de France. Un document exclusif signé Stéphane Groussard.

Protégée par un double mur d'enceinte de plus d'un kilomètre et demi, des filets anti-hélicoptères et plus de 300 caméras, cette prison est l'une des plus sécurisées de France. Des cellules de 8 mètres carrés aux ateliers de menuiserie, du plus grand quartier d'isolement de France aux commissions de discipline draconiennes, l'équipe de Grands Reportages a pu filmer les défis sécuritaires hors norme de la maison centrale où chaque objet du quotidien peut devenir une arme. Grands Reportage a aussi pu suivre le quotidien des détenus, certains à visage découvert.

Parmi eux, Jean-Yves, 64 ans, sur le point d'être libéré après 21 ans d'incarcération. Il confie son appréhension face au retour à la liberté : "Retrouver la foule, faire les courses, tout ça me fait peur". C'est tout le travail des agents de réinsertion.

Thierry, lui, a été condamné à perpétuité. C'est un bricoleur solitaire. Il s'est coupé de la société et refuse toute idée de sortie : "Je mourrai ici, je ne veux pas qu'on m'embête"

Enfin Vladimir, en quête de rédemption, alterne entre travail en cuisine et cours de guitare, déterminé à reconstruire sa vie : "Mon objectif : sortir et ne jamais revenir."

Ces détenus mais aussi le personnel pénitentiaire, la plupart ont accepté de témoigner sans floutage...en totale vérité. Un document rare.

Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Suivez nous...