Spéciale de "C dans l'air" sur la dette dimanche 9 novembre 2025 sur France 5, les invités de Caroline Roux

Dimanche 9 novembre 2025 à 21:05 sur France 5, Caroline Roux proposera un numéro spécial de "C dans l'air" autour du documentaire « Dette : un scandale français ? ».

Depuis la dissolution de l’Assemblée en juin 2024, elle est au cœur de toutes les tensions, elle a fait chuter trois gouvernements et même fait vaciller le président de la République. Avec 3 400 milliards d’euros, la dette française est désormais la plus élevée de la zone euro en valeur absolue, devant l’Italie. La Cour des comptes exige 110 milliards d’économies en quatre ans. Pour nos gouvernants, il est urgent de la réduire. Mais faute d’accord sur les mesures budgétaires, les déficits se creusent et la France s’enfonce chaque jour un peu plus dans la crise.

Comment en est-on arrivé là ?

C dans l’air a enquêté sur l’explosion des déficits en 2024. Comment expliquer un tel dérapage ? Qui sont les responsables ? L’enquête révèle des documents exclusifs qui démontrent qu’à quelques semaines des élections européennes, au sommet de l’État, l'état des finances publiques a été cachée aux Français. Certains élus de la République dénoncent un mensonge d’État.

Le documentaire revient aussi sur les causes de cette spirale qui ronge les finances publiques, qui se cache dans les hôpitaux, les transports, les universités et pèse chaque jour un peu plus sur le quotidien des Français. Il interroge sur nos choix de société et se penche sur les pistes pour réduire la dette, comme la taxation des grandes fortunes et la méthode de la tronçonneuse.

Une plongée dans le piège de la dette, décryptée par les experts de C dans l’air :

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au Nouvel Obs.

Dominique Seux, éditorialiste économique au journal Les Échos.

Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction Challenges.

Mathieu Plane, directeur adjoint à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques.

Un documentaire enrichi d’entretiens exclusifs de Caroline Roux avec des personnalités, parmi lesquelles deux anciens ministres de l’Économie, Bruno Le Maire et Arnaud Montebourg.