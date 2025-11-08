Tabac, alcool, sucre, écrans… : comment se débarrasser des addictions ? dimanche 9 novembre 2025 sur T18

Dimanche 9 novembre 2025 à 20:50, T18 vous proposera de revoir le numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” « Tabac, alcool, sucre, écrans… : comment se débarrasser des addictions ? »

Adriana Karembeu et Michel Cymes partent aux États-Unis, « le pays des addictions », pour tenter de comprendre comment fonctionne le mécanisme de la dépendance et, surtout, comment on peut s’en sortir. En France, cette question est au centre des préoccupations, au vu du nombre impressionnant et exponentiel de personnes concernées.

Le tabac, première addiction en France, l’alcool, le cannabis… Autant de produits, consommés au départ pour la détente et le plaisir, mais dont on finit par ne plus pouvoir se passer. Ces addictions concernent aussi des aliments, des activités ou des objets tolérés – voire encouragés – par la société : le sucre, les écrans, les jeux vidéo, le sport… Et il est d’autant plus compliqué de prendre conscience de son problème, dans ces cas-là !

De San Francisco à Los Angeles, en compagnie des meilleurs spécialistes, Adriana et Michel passent au crible de la science toutes les techniques pour se sortir de ce cercle vicieux qui coupe les victimes d’une vie sociale épanouissante et les éloigne de leurs proches. Chaque reportage nous éclaire sur les moyens mis en place en France pour se débarrasser des addictions.

Sommes-nous tous égaux face aux addictions ? Pourquoi certaines personnes deviennent-elles plus facilement dépendantes que d’autres ? Quelle est la part d’explications génétiques, psychologiques, environnementales ? Quels ressorts utilisent les industriels pour nous rendre accros ? Et quels sont les conseils concrets, facilement applicables, pour se sortir de chacune de ces addictions ?

Avec la participation de :