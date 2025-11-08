Inédit de "Faites entrer l'accusé sur l'affaire Bruno Garcia dimanche 9 novembre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 9 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit de "Faites entrer l'accusé" qui sera consacré à l'affaire Bruno Garcia.

Le 3 mars 2019, à l'Île-Rousse en Corse, Julie Douib, 34 ans et mère de deux enfants, est assassinée par son ancien compagnon.

Pendant des années, elle a subi ses violences psychologiques et physiques avant de trouver la force de fuir et de témoigner. Malgré six plaintes déposées, toutes classées sans suite, elle n'a jamais été protégée. Pour prouver les menaces, Julie avait enregistré les scènes de violences, parfois devant ses enfants. Ces extraits sonores, bouleversants, rappellent la réalité du quotidien de nombreuses femmes victimes.

Depuis sa mort, ses parents, Violette et Lucien Douib, se battent pour que ce drame ne se reproduise plus. Malgré elle, Julie est devenue le symbole des failles d'un système censé protéger les victimes.

En juin 2021, Bruno Garcia a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine confirmée en appel.