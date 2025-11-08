"Grands Reportages" : La vie après la prison à revoir sur TF1, samedi 8 novembre 2025 (vidéo)

Samedi 8 novembre 2025 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « La vie après la prison », un document réalisé par Hélène Maucourant.

En France, 80 000 hommes et femmes sortent chaque année de prison. Ils doivent alors réapprendre la vie « du dehors », retrouver un logement, un travail, et parfois renouer avec leur famille et assumer ce « trou » dans leur CV. Ce travail commence souvent en détention, grâce à des dispositifs nouveaux, des aménagements de peines, qui leur permettent d’avancer pas à pas vers la liberté. La sortie de prison représente pour les détenus un défi parfois encore plus difficile à relever que l’incarcération elle-même. Addictions, argent facile, fragilités psychologiques… autant d’obstacles à éviter pour ne pas retourner en cellule. Près d’un ex-détenu sur trois récidive dans l’année de sa sortie de prison.

Pendant près d'un an, une équipe de "Grands Reportages" a suivi 3 détenus, hommes et femme, depuis leur cellule jusqu’à leurs premiers pas de citoyens libres. Un chemin semé d’embuches…

A la maison d’arrêt de Versailles, Ismaël bénéficie d’un aménagement de peine. Depuis quelques mois, il suit une formation de serveur dans un restaurant associatif mandaté par l’administration pénitentiaire. « Quand tu arrives en détention et que tu as pris une lourde peine, c’est dur de te projeter jusqu’à la sortie, un travail… et là c’est vraiment une chance qu’on m’offre ». Ismaël est suivi par l’association Wake Up Café dans ses démarches. Dans cette structure, il apprend à reconstruire une vie loin de la délinquance, loin de ses démons. Mais le chemin vers l’autonomie totale est long et les tentations nombreuses…Ismaël va vite s’en rendre compte.

A Nantes, condamnée à une lourde peine, Christine vient tout juste d’obtenir son placement extérieur. Après 5 ans de détention, cette mère de famille peut terminer sa peine libre, mais sous surveillance. Elle va tenter de reprendre le cours de sa vie. « On ne peut pas rattraper le temps perdu… Maintenant ma priorité c’est mes enfants. J’ai laissé des ados je retrouve des adultes ». Très marquée par son incarcération, Christine doit réapprendre à être libre et progressivement, renouer avec ses enfants, retrouver un travail. Elle aussi va devoir faire face à de nombreuses difficultés.

Au château de Brancion, en Bourgogne, Arnaud, lui, bénéficie d’un programme de réinsertion original. Il est pris en charge par une association mandatée par le ministère de la justice, qui rénove des monuments historiques avec des détenus. Une manière de retrouver progressivement un lien avec le monde du travail. Des problèmes de violences ont conduit Arnaud en prison a de nombreuses reprises. « Un petit grain me fait exploser (…) la moindre petite faute ça me met hors de moi », admet Arnaud. À mesure que sa libération approche, il a de plus en plus de mal à se contenir. Cette expérience va-t-elle l’aider à canaliser ses nerfs et à trouver l’apaisement ? Et une fois sorti, parviendra-t-il à ne pas récidiver ?