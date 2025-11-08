"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Emile Louis samedi 8 novembre 2025 sur France 2

Samedi 8 novembre 2025 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker propose un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes : l'affaire Emile Louis.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Emile Louis, les disparues et le teur en série

Au tournant des années 80, des jeunes femmes, enfants de la DDASS, disparaissent dans l’Yonne. Rapidement les soupçons se portent sur un homme… un chauffeur de car… Emile Louis.

Et puis plus rien. Il faudra attendre plus de 20 ans, la mobilisation des familles des disparues et celle des médias, pour qu’enfin la justice décide de s’emparer de l’affaire et condamne le coupable. Un délai révélateur des carences de la justice et du mépris de tout le monde, ou presque, pour les victimes.

Un film inédit de Cécilia Frojman.

16.00 • Affaire Jean-Paul Zawadski, affabulations meurtrières

Jean-Paul Zawadski était un militaire de 39 ans dans la force de l’âge. Pourtant, au début de l’année 1998, alors qu’il rentre d’une mission au Gabon, il tombe mystérieusement malade et meurt en quelques semaines. A-t-il contracté là-bas une maladie ? Quelqu’un aurait-il voulu déguiser son assassinat ?

Les investigations des gendarmes vont mettre au jour un improbable duo criminel, poussé au pire par le mensonge, la manipulation et la calomnie.

Un film de Stéphanie Bergeron.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.