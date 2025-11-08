recherche
Magazines

"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Emile Louis samedi 8 novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 8 novembre 2025 352
"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Emile Louis samedi 8 novembre 2025 sur France 2

Samedi 8 novembre 2025 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker propose un numéro exceptionnel du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait" sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes : l'affaire Emile Louis.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Emile Louis, les disparues et le teur en série

Au tournant des années 80, des jeunes femmes, enfants de la DDASS, disparaissent dans l’Yonne. Rapidement les soupçons se portent sur un homme… un chauffeur de car… Emile Louis.

Et puis plus rien. Il faudra attendre plus de 20 ans, la mobilisation des familles des disparues et celle des médias, pour qu’enfin la justice décide de s’emparer de l’affaire et condamne le coupable. Un délai révélateur des carences de la justice et du mépris de tout le monde, ou presque, pour les victimes.

Un film inédit de Cécilia Frojman.

16.00  Affaire Jean-Paul Zawadski, affabulations meurtrières

Jean-Paul Zawadski était un militaire de 39 ans dans la force de l’âge. Pourtant, au début de l’année 1998, alors qu’il rentre d’une mission au Gabon, il tombe mystérieusement malade et meurt en quelques semaines. A-t-il contracté là-bas une maladie ? Quelqu’un aurait-il voulu déguiser son assassinat ?

Les investigations des gendarmes vont mettre au jour un improbable duo criminel, poussé au pire par le mensonge, la manipulation et la calomnie.

Un film de Stéphanie Bergeron.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

08 novembre 2025 - 17:00

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

08 novembre 2025 - 17:00

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 9 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 9 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

08 novembre 2025 - 15:32 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...