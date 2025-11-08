"C à vous" samedi 8 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 8 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 8 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

De Gaulle : un héritage politique

Franz-Olivier Giesbert, écrivain et auteur de "Voyage dans la France d'avant".

Yves de Gaulle, écrivain et petit-fils du Général de Gaulle.

Une bande d'amis se partage la somme record de 250 millions d'euros

Isabelle Césari, responsable accompagnement des grands gagnants à la Française des Jeux.

20:00 C à vous, la suite

Martine Chancel pour son livre "Nos années Grand échiquier"

Daniel Riolo pour son livre “Le Football selon moi”

Alain Marschall et Olivier Truchot pour l’émission "Les grandes gueules" sur RMC.

Jon Batiste pour l'album "Big Money".

Dans la Cuisine de C à vous

Julien Sebbag.