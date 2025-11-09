recherche
"Beau Geste" dimanche 9 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 9 novembre 2025
Dimanche 9 novembre 2025 à 22:55, Pierre Lescure présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Beau Geste" avec deux nouveaux invités d'exception.

Cette semaine, Benoit Poelvoorde emporte Pierre Lescure dans une librairie presque centenaire pour parler de sa passion pour la littérature, à l’occasion de la sortie du film « La bonne étoile » de Pascal Elbé.

Pierre Lescure ira également à la rencontre d'Izia Higelin, héroïne du film « Le Gang des Amazones ».

Beau geste vous emportera également dans les coulisses des plus grands événements, avant-premières, tournages de films et au cœur des secrets des métiers du cinéma.

Pour son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet nous emmènera à l'avant-première du film « Les Braises » avec Virginie Efira.

Vous retrouverez Isabelle Carré chez l'affichiste de Beau Geste pour parler de Romy Schneider et de Caremon Diaz.

Beau Geste a suivi au Festival Lumière à Lyon le cinéaste Tarik Saleh dont les thrillers politiques font trembler le pouvoir égyptien.

Beau Geste brossera le portrait de la femme la plus puissante du cinéma américain : Scarlett Johansson.

Dernière modification le dimanche, 09 novembre 2025 12:05
Magazines
