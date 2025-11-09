"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Barquette Simkit sur RMC Découverte lundi 10 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 10ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Barquette Simkit.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x10 • Barquette Simkit

Gerry et Aurélien s'attaquent à une vraie machine de course venue tout droit des années 70 : une barquette Simkit. Avec son poids plume de 520 kg, son moteur de Simca 1000 Rallye et son look de « sport proto », elle offrait déjà un rapport poids/puissance redoutable et des sensations de pilotage brutes, comme on n'en fait plus. Aujourd'hui avec l'engouement pour les compétitions historiques, cet ovni vendu à l'époque en kit à monter soi-même, est très recherché par les amateurs de courses de côte.

Gerry a flairé le bon filon, mais l'exemplaire qu'il a trouvé est loin d'exploser les chronos : pédalier manquant, commandes hydrauliques à recréer, système de refroidissement à fiabiliser, réservoir d'essence HS, carrosserie en fibre de verre à réparer, éléments de sécurité à intégrer, covering... C'est un chantier XXL qui attend Aurélien.

Entre mécanique pointue et budget limité, Gerry et Aurélien n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils veulent rendre cette barquette irrésistible sur la piste comme à la revente, il faudra combiner performance, stratégie... et un soupçon de folie.

Une mission où chaque erreur peut coûter le chrono... et le bénéfice.