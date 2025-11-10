"Ça commence aujourd'hui" lundi 10 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 10 novembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Enterrement de vie de garçon, mariage : l'un de leurs proches a perdu la vie

Mariage, enterrement de vie de garçon sont censés être synonymes de joie et de partage. Pourtant, parfois, le destin s’invite brutalement et bouleverse ces instants de bonheur. À travers ces 4 témoignages, découvrons comment le drame et le deuil peuvent marquer à jamais ces grands événements.

Lors de son enterrement de vie de garçon à Malte, Kévin assiste impuissant à l’arrêt cardiaque de son meilleur ami Stéphan, aussi son futur témoin. Malgré des tentatives de réanimation, Stéphan décède six jours plus tard. Ce drame bouleverse profondément Kévin, qui décide avec ses amis de créer une association en mémoire de Stéphan, et reporte la grande fête de son mariage à l’année suivante.

Pour Sabrina, la mort soudaine de son frère Stéphan à l’EVG de son meilleur ami est un choc immense. L’attente autour de son état, puis l’annonce de sa mort une semaine avant le mariage de Kevin, plongent toute la famille dans la douleur.

Ludovic perd son meilleur ami Pascal lors de son enterrement de vie de garçon, dans un accident de plongée à Saint-Tropez. Malgré la tragédie, il maintient son mariage le lendemain de l’enterrement de Pascal, marqué par la peine, mais aussi par le désir de continuer à avancer pour honorer la mémoire de son ami disparu.

Le matin de leur mariage, Aline et Anthony apprennent le décès du père d’Anthony. Malgré ce choc immense, ils maintiennent la cérémonie, entourés de leur famille. Ce jour reste pour eux un mélange de tristesse et de tendresse. Depuis, ils célèbrent discrètement leur anniversaire de mariage, en souvenir de ce moment particulier.

15:05 A cause d'un voisin, leur quotidien est devenu un enfer

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées dont le quotidien est devenu un enfer suite à conflit de voisinage.

Dès la première nuit dans leur nouvel appartement, Kelly et son conjoint ont compris que le locataire du dessus allait leur rendre la vie impossible. La tension est montée entre le couple et le voisin au point où il commença à les menacer de mort, avant de finir par agresser le compagnon de Kelly. Le locataire a été condamné pour agression et menaces de mort. Devant quitter le logement en février 2025, il refuse pourtant de partir…

En 2020, Karima et sa famille emménagent dans un nouveau village et remarquent que l’ensemble des voisins semble éviter une famille en particulier. Remontrances injustifiées envers leur fils, rumeurs à leur égard dans le village, la situation glisse au point que Karima menace de déposer une main courante. Par vengeance, une nuit, leurs voisins ont incendié leurs véhicules garés devant leur maison, risquant de propager les flammes à l’habitation.

En 2014, Ludivine et son mari ont acheté un terrain pour y faire construire leur maison. Ils ne se doutaient pas qu’une famille voisine, installée depuis 30 ans, allait leur faire vivre un enfer. Procédures judiciaires contre leurs travaux, insultes, intimidations, le mari de Ludivine a fini par être agressé par l’un des membres de cette famille.