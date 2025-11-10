recherche
Magazines

"21:00 Médias - Génération 13 novembre" sur TMC mardi 11 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 10 novembre 2025 112
"21:00 Médias - Génération 13 novembre" sur TMC mardi 11 novembre 2025

Mardi 11 novembre 2025 à 21:25, le magazine "21:00 Médias" de Julien Bellver reviendra sur les attentats qui ont touché la France en novembre 2015.

Le 13 novembre 2015, la France basculait dans l'horreur. En quelques minutes, des attaques coordonnées frappaient le Stade de France, des terrasses en plein centre de Paris et le Bataclan. 130 vies sont fauchées. Des centaines d'autres à jamais bouleversées...

Dix ans plus tard, Julien Bellver retrace minute par minute cette soirée tragique et les jours qui ont suivi à travers des images d'archives et les témoignages de celles et ceux qui l'ont vécue : rescapés, journalistes et familles endeuillées.

Un document inédit pour ne pas oublier ces journées qui ont marqué la France, et avec elle toute une génération.

Dernière modification le lundi, 10 novembre 2025 11:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Momo&quot; avec Christian Clavier et Catherine Frot à revoir sur T18 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

"Momo" avec Christian Clavier et Catherine Frot à revoir sur T18 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

10 novembre 2025 - 12:08

Sur le même thème...

&quot;21:00 Médias - Génération 13 novembre&quot; sur TMC mardi 11 novembre 2025

"21:00 Médias - Génération 13 novembre" sur TMC mardi 11 novembre 2025

10 novembre 2025 - 11:27

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 9 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 9 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

08 novembre 2025 - 20:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...