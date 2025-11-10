"21:00 Médias - Génération 13 novembre" sur TMC mardi 11 novembre 2025

Mardi 11 novembre 2025 à 21:25, le magazine "21:00 Médias" de Julien Bellver reviendra sur les attentats qui ont touché la France en novembre 2015.

Le 13 novembre 2015, la France basculait dans l'horreur. En quelques minutes, des attaques coordonnées frappaient le Stade de France, des terrasses en plein centre de Paris et le Bataclan. 130 vies sont fauchées. Des centaines d'autres à jamais bouleversées...

Dix ans plus tard, Julien Bellver retrace minute par minute cette soirée tragique et les jours qui ont suivi à travers des images d'archives et les témoignages de celles et ceux qui l'ont vécue : rescapés, journalistes et familles endeuillées.

Un document inédit pour ne pas oublier ces journées qui ont marqué la France, et avec elle toute une génération.