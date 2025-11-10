Restauration d'un Humvee M998 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 11 novembre 2025

Mardi 11 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 10ème épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'un Humvee M998.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x10 • Humvee M998

Baptiste se lance dans un projet hors norme : la restauration d'un Humvee M998, le mythique tout-terrain militaire conçu pour l'armée américaine.

Un véritable monstre de 2,4 tonnes, propulsé par un V8 diesel de 6,2 litres, réputé pour son couple impressionnant mais aussi pour sa gourmandise et son manque de souplesse. Derrière son look de tank indestructible, ce Humvee cache pourtant de sérieuses faiblesses. À commencer par le démarrage à froid : le V8 tousse, peine à monter dans les tours.

Et ce n'est que le début. La transmission est, elle aussi, en souffrance : boîte auto bloquée en première, boîte de transfert bruyante, et avec les quatre roues motrices permanentes, le moindre défaut peut vite tourner au désastre. Sans oublier un détail vital : les freins. Ou plutôt... leur absence. C'est tout le système de freinage à assistance hydraulique qu'il faut revoir. Ce chantier, c'est un véritable champ de bataille mécanique.

Baptiste espère en sortir vainqueur, et pourquoi pas, encaisser un billet à la revente. Mais une chose est sûre : ce Humvee ne lui fera aucun cadeau.