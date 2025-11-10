recherche
"Des racines & des ailes" célèbre les 100 ans de l’Art déco mercredi 12 novembre 2025 sur France 3

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 10 novembre 2025 179
Mercredi 12 novembre 2025 à 21:10 sur France 2, le magazine "Des racines & des ailes", présenté par Carole Gaessler, célèbrera le 100ème anniversaire de l’Art déco.

À cette occasion, Carole Gaessler vous ouvre les portes du cinéma le Grand Rex à Paris, ainsi que celles des plus beaux édifices Art déco de Reims, une ville reconstruite après-guerre dans ce style résolument novateur !

Dans la capitale, au sortir de la Première Guerre mondiale, la fête est permanente, ce sont les Années folles. L’Art déco se diffuse dans tous les domaines de la création, des immeubles les plus prestigieux aux plus petits objets d’art.

Aujourd’hui, des passionnés continuent de faire vivre ce grand mouvement artistique et s’activent pour célébrer son centenaire. Ils sont architectes, organisateurs de fêtes, décorateurs ou collectionneurs.

Bénédicte Mayer, attachée de conservation à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, tente de faire revivre l’exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, à Paris.

Olivier Poulin nous ouvre exceptionnellement les portes de son appartement au décor des années 20. Il a réussi à le préserver dans son jus, jusqu’au moindre détail.

Alexia Leleu a relevé un pari fou : elle fait renaître les créations de son arrière-grand-père, le grand designer Jules Leleu. Cette jeune femme allie à merveille patrimoine et modernité.

Après l’austérité des années de guerre, la France renoue avec la fête. Mélina Saadi, surnommée la baronne de Paname, organise des bals rétro hauts en couleur pour prolonger l’esprit des Années folles.

Nous partirons à Cherbourg. Sa gare maritime, chef-d’œuvre de l’Art déco, était le port de départ des traversées transatlantiques. Les paquebots et leurs décors des années 1920 ont fortement participé au succès de ce mouvement à travers le monde, notamment aux États-Unis, où de magnifiques créations voient le jour à New York, et surtout à Miami.

Suivez nous...