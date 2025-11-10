recherche
"La grande librairie" mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 10 novembre 2025
"La grande librairie" mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 12 novembre 2025 :

Cette semaine, Augustin Trapenard propose une émission spéciale autour de Boualem Sansal.

Le 16 novembre 2024, l’écrivain algérien Boualem Sansal a été incarcéré en Algérie pour ses écrits et ses prises de position.

Dès l’annonce de son arrestation, La Grande Librairie lui a apporté son soutien. Depuis un an, Augustin Trapenard rappelle en ouverture de chaque émission qu’« un écrivain n’a pas sa place en prison ».

Cette semaine, l’émission consacre une édition spéciale à Boualem Sansal. Autour d’Augustin Trapenard, écrivains, éditeurs et journalistes évoqueront son œuvre, son engagement intellectuel et l’état de la liberté d’expression en Algérie

L’émission reviendra sur le sort d’écrivains, journalistes et penseurs emprisonnés dans le monde pour leurs idées. Selon les organisations de défense des droits humains, dans plus de quarante pays, des auteurs sont aujourd’hui détenus pour leurs écrits, leur parole ou leur engagement public. Une réalité qui rappelle que la liberté de créer, de penser et de dire reste, partout, un combat essentiel.

Parmi les invités : Kamel Daoud (journaliste et écrivain), Florence Aubenas (journaliste et écrivaine), Daniel Pennac (écrivain), Abnousse Shalmani (journaliste et écrivaine), Antoine Gallimard (éditeur), Lilia Hassaine (journaliste et romancière), et Jean-Marie Laclavetine (éditeur).

Dernière modification le lundi, 10 novembre 2025 15:52
Suivez nous...