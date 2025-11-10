recherche
"28 minutes" lundi 10 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 10 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 10 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 10 novembre 2025 :

Ce lundi 10 novembre 2025, Arte vous propose de revoir les meilleurs moments du magazine.

La biologiste Pascale Cossart explique l'antibiorésistance.

La navigatrice Isabelle Autissier appelle à l’action pour la préservation des océans.

Gaëlle Paty revient sur le procès de l'assassinat de son frère, Samuel Paty.

Le cinéaste iranien Jafar Panahi nous parle d'"Un simple accident", Palme d’or 2025.

L’écrivain Cédric Sapin-Defour partage la reconstruction de sa compagne après sa chute en parapente.

Valérie Lesort et Christian Hecq nous présentent leur pièce, "La petite boutique des horreurs".

Retour sur un débat d’actualité : la santé mentale, grande cause nationale ou grande cause oubliée ? Pour en débattre : Stéphane Henriette, psychiatre, secrétaire général du Syndicat des psychiatres des hôpitaux, Angèle Malâtre-Lansac, déléguée générale de l’Alliance pour la santé mentale, et Isabelle Carré, actrice et réalisatrice, dont le film “Les rêveurs” sort en salles le 12 novembre.

Enfin, Xavier Mauduit revient sur l’histoire de la frite, le plat à base de pommes de terre le plus célèbre.

Marie Bonnisseau se penche sur le destin de trois religieuses autrichiennes âgées de plus de 80 ans, qui ont décidé de fuir leur maison de retraite pour revenir dans leur ancien couvent situé dans les Alpes.

Suivez nous...