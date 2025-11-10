"C à vous" lundi 10 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 10 novembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 10 novembre 2025 :

18:55 C à vous

Réforme des retraites, budget, lettre "secrète” de Bruno Le Maire sur le déficit

Eric Coquerel, président de la Commission des finances et député LFI de la Seine-Saint-Denis.

Nicolas Sarkozy libéré après 21 jours de détention provisoire

Nicolas Bastuck, rédacteur en chef Droit et Justice au Point.

Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions.

20:00 C à vous, la suite

Nikos Aliagas, pour la "Star Academy" tous les samedis sur TF1 à 21:10.

Julien Lieb, pour son album "Naufragé", disponible depuis le 26 septembre.

Eye Haïdara, pour le film "Six jours, ce printemps-là" en salle le 12 novembre.

Dans la cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier.