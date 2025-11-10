"Quotidien" lundi 10 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 10 novembre 2025 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 10 novembre 2025 :

Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, président de la cour d'appel de Versailles.

Mehdi, Lenny et Noah, les sortants de la "Star Academy".

Camille Chamoux et Hafid F. Benamar pour la série « Ghosts : fantômes en héritage » ce soir sur TF1.