"C ce soir" lundi 10 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 10 novembre 2025 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 3 novembre 2025 :

13 novembre • 10 ans après, comment nos vies ont changé ?

C’était il y a 10 ans. 10 ans déjà, 10 ans seulement, et pour certains d’entre nous c’était hier…

Le vendredi 13 novembre 2015, une soirée d’automne anormalement douce dans la capitale, qui va basculer dans l’horreur et modifier en profondeur le pays. Ce soir-là, entre le stade de France, les terrasses parisiennes et le Bataclan, les djihadistes envoyés par Daech tuent 130 personnes, en blessent plus de 400 autres et traumatisent l’ensemble de la société française.

Alors, 10 ans après, sommes-nous sortis de cette nuit du 13 novembre ? 10 ans après, que retient la mémoire collective ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Gaëlle Blessée au Bataclan, membre de l'association "13onze15 Fraternité et Vérité"

Aurélie Silvestre, écrivaine, autrice de « Déplier le coeur » aux éditions du Seuil.

Denis Peschanski, historien, directeur de recherche émérite au CNRS, responsable du projet Équipex MATRICE, et co-responsable de « Programme 13-Novembre », co-auteur de « Faire face. Les Français et les attentats du 13 novembre 2015 » aux éditions Flammarion.

Jean-Xavier de Lestrade, documentariste et réalisateur de la série "Des vivants" disponible sur France TV.

François Hollande, ancien Président de la République, député PS de Corrèze.