"Ça commence aujourd'hui" mardi 11 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 11 novembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Brad Pitt, David Hallyday, Patrick Bruel : une fausse célébrité les a manipulées

En situation de solitude ou de fragilité, certaines personnes deviennent la cible de « brouteurs » : des arnaqueurs qui, sur les réseaux sociaux, se font passer pour des célébrités afin de gagner leur confiance et de les escroquer. Voici trois témoignages de femmes qui ont été piégées par ce type de manipulation, parfois avec de lourdes conséquences.

En 2023, durant une séparation difficile, Anne est manipulée par un escroc se faisant passer pour Brad Pitt et sa mère sur Facebook. Peu à peu, elle envoie 830 000 euros, croyant aider l’acteur. Après avoir compris l’arnaque, elle porte plainte et témoigne pour éviter que d’autres ne vivent la même expérience.

Grande fan de David Hallyday, Roselyne tombe, elle aussi, dans le piège d’un brouteur se faisant passer pour le chanteur. Pendant trois ans, elle lui envoie toutes ses économies et s’endette lourdement, espérant devenir sa femme. Aujourd’hui sortie de l’emprise, elle témoigne pour aider d’autres victimes.

Contactée par un faux Patrick Bruel et son assistante, Nathalie croit vivre une belle histoire avec son idole, sans jamais parler au vrai chanteur. Elle finit par perdre 23 000 euros et doit contracter un prêt. Grâce à ses proches, elle découvre l’arnaque, porte plainte et essaie de se reconstruire après ce choc.

15:05 Coma : ils nous racontent leur étrange voyage

Faustine Bollaert reçoit des témoins ayant expérimenté la mort imminente pendant un coma. Une sensation inoubliable qu'ils nous racontent sur le plateau.

En 2004, Patricia a dû subir une opération de chirurgie bénigne, mais elle a fait 2 arrêts cardiaques et a été plongée dans un coma artificiel de 5 jours où elle a vécu une expérience de mort imminente. Elle a été projetée dans un autre univers, s’est sentie apaisée et a ressenti un amour inconditionnel.

En 2009, Sébastien a eu un grave accident de la route avec un poids lourd. Plongé dans le coma pendant 15 jours, son cœur s’est arrêté de battre pendant quelques instants... Pendant ce laps de temps où il était "mort", Sébastien a vécu une expérience de mort imminente.