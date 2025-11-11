recherche
"C à vous" mardi 11 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 619
"C à vous" mardi 11 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 11 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 11 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Dix ans après avoir filmé l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, Daniel Psenny donne la parole aux rescapés

Daniel Psenny à l’occcasion de la diffusion de son documentaire "Vendredi noir", en compagnie de Charlotte, rescapée de l'attentat du Bataclan.

En pleine COP30, des températures estivales dans toute la France mi-novembre

Sébastien Thomas, journaliste au service météo-climat à France Télévisions.

20:00 C à vous, la suite

Sylvain et Stéphanie Tesson, pour le livre "Le quotidien de l'éternité" aux éditions Equateurs.

Isabelle Carré pour le film "Les rêveurs".

Solenne Piret, pour le film "Cap ou pas cap" au festival Montagne en scène.

Dans la cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier.

Suivez nous...