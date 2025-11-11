"28 minutes" mardi 11 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 11 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 11 novembre 2025 :



Ce mardi 11 novembre 2025, Arte vous propose de revoir les meilleurs moments du magazine.

Le débat sur la taxe Zucman.

Un programme télévisuel britannique décryptant l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, lui-même présenté par une IA.

Le duel entre la socialiste Cathie Bourdoncle et le candidat UDR/RN Pierre-Henri Carbonnel.

La visite en grande pompe de Donald Trump au Royaume-Uni.

Puis quatre invités prennent place autour de la table avec les clubistes :

Mickaël Delis, auteur, comédien et metteur en scène, à l’affiche de “La fête du slip ou le pipo de la puissance” à la Scala.

Solrey, directrice musicale et cheffe d'orchestre, qui présente son spectacle "Ciao Casanova".

L’ingénieur Corentin de Chatelperron qui publie "L'appart du futur" aux éditions Actes Sud.

L’historien et écrivain Bruno Fuligni pour son “Voyage en France australe”, aux éditions Allary.