"Quotidien" mardi 11 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mardi 11 novembre 2025 :
Paul Deutschmann, pour son livre « L'empire » chez Flammarion.
Benjamin Vedrines et Nicolas Jean, alpinistes.
Martin Weill, journaliste.
Brandon et Angel Le.