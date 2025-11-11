"C ce soir" mardi 11 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 11 novembre 2025 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 11 novembre 2025 :

La COP de la dernière chance ?

Au lendemain de l’ouverture de la COP 30 au Brésil, aux portes de la forêt amazonienne… Une conférence pour le climat surnommée par certains la “COP de la dernière chance” et qui en tout cas l’une des plus politiques depuis longtemps… Sert-elle encore à quelque chose à l’heure où Donald TRUMP qualifie le réchauffement climatique d’arnaque et d’escroquerie ? Les partisans du climat ont-ils encore une chance de gagner la bataille culturelle ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Paloma Moritz, journaliste, responsable du pôle écologie chez Blast, réalisatrice de documentaires, co-fondatrice de l’association Mieux Voter.

Eric Aeschimann, journaliste au Nouvel Obs, auteur de « Les vipères ne tombent pas du ciel » aux éditions les Liens Qui Libèrent.

Lucie Pinson, fondatrice et directrice de l’ONG Reclaim Finance, co-autrice de « Activiste d’élite. Méthodes et victoires de Lucie Pinson contre la finance fossile » aux éditions Actes Sud.

Antoine Buéno, essayiste, conseiller au Sénat sur la prospection et le développement durable.

Brune Poirson, ancienne secrétaire d’État à Transition écologique.

Florian Louis, historien des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent, auteur de "1904, Genèse du XXe siècle" aux éditions PUF.