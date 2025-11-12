recherche
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 12 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 12 novembre 2025
Ce mercredi 12 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 7 enfants de 4 pères différents ! 4 enfants de 4 pères différents ! 8 enfants de 4 pères différents !

Il y a toutes sortes de familles, et chaque histoire est unique. Faustine Bollaert nous plonge au cœur de ces foyers extraordinaires où l'amour et le quotidien s'organisent autour d'une maman et d'une grande fratrie, comme 7, 4 ou 8 enfants, dont la particularité est d'avoir été accueillis avec quatre pères différents.

15:05 Coup de foudre à 80 ans !

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" de jeunes amoureux qui vont partager avec vous leurs jolies histoires d'amour. Ils racontent leur idylle inattendue. Une rencontre qui a bousculé toutes leurs certitudes.

Jacqueline, 89 ans, est en couple avec René depuis cinq ans. Ils se sont rencontrés dans leur maison de retraite et vivent côte à côte leur plus belle jeunesse. La rencontre de René fut une renaissance pour Jacqueline qui avait vécu plusieurs années difficiles.

Paulette, 81 ans, et Bob, 76 ans, sont amoureux depuis six ans. Ils partagent leur passion pour les croisières et les soirées déguisées. Pour ces deux là, la vie est un cadeau et ils en profitent.

Jacqueline et René, âgés respectivement de 88 et 89 ans, forment le jeune couple du jour ! Ils fêteront leur première année de rencontre dans leur résidence senior.

