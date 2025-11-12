"Les maternelles XXL" mercredi 12 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 12 novembre 2025 :
J’ai été harcelée à l’école pendant 7 ans
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Petit ours brun a 50 ans !
- Le catamaran, ça décoiffe !
- Maternité : les premiers examens du nouveau-né
- Des bébés à l’oreille très fine…
- Octobre Rose : sauvez vos boobs !
- Anniversaires d’enfant : si on revenait à l’essentiel ?
- Réseaux sociaux : alerte à la testostérone !
- François Berléand, père et grand-père à la fois
- Vraiment nécessaire de parler djeuns ?