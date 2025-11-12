recherche
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 12 novembre 2025 147
"Les maternelles XXL" mercredi 12 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mercredi 12 novembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mercredi 12 novembre 2025 :

J’ai été harcelée à l’école pendant 7 ans

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Petit ours brun a 50 ans !
  • Le catamaran, ça décoiffe !
  • Maternité : les premiers examens du nouveau-né
  • Des bébés à l’oreille très fine…
  • Octobre Rose : sauvez vos boobs !
  • Anniversaires d’enfant : si on revenait à l’essentiel ?
  • Réseaux sociaux : alerte à la testostérone !
  • François Berléand, père et grand-père à la fois
  • Vraiment nécessaire de parler djeuns ?
