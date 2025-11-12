recherche
"28 minutes" mercredi 12 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 12 novembre 2025
Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 12 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 12 novembre 2025 :

Blanche Gardin en quête de sens dans l’immensité du Groenland

Coline, incarnée par Blanche Gardin, est une célèbre exploratrice du pôle Nord en pleine dérive dans "L'incroyable femme des neiges", écrit et réalisé par Sébastien Betbeder. Des montagnes du Jura à l’immensité des paysages du Groenland, ce film nous plonge au cœur d’un territoire qui subit directement les effets du réchauffement climatique. L'aventurier français Nicolas Dubreuil, spécialiste des milieux polaires, a conseillé directement le réalisateur.

Blanche Gardin et Nicolas Dubreuil sont dans "28 minutes" ce soir.

Mercosur : à quel prix la France est-elle prête à signer l’accord ?

Jeudi 6 novembre, en marge de la COP30 au Brésil, Emmanuel Macron s’est dit "plutôt positif" à accepter le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, tout en rappelant ensuite que “la France continue d'attendre des réponses claires”, sur plusieurs “lignes rouges”, comme l’a rappelé Annie Genevard, la ministre de l’Agriculture. Cet accord a été signé entre l'alliance créée par quatre pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay) et l'UE en décembre 2024, après 25 ans de négociations. Adopté en septembre par la Commission européenne, le texte doit encore être approuvé par les 27 pays membres et le Parlement européen, avant d’entrer en application.

Depuis la déclaration d'Emmanuel Macron, la colère gronde chez les agriculteurs français qui craignent un revirement de position du président. Il s’opposait jusqu’à maintenant à une ratification du texte. La FNSEA a ainsi appelé à une mobilisation, le 12 novembre à Toulouse, où le chef de l’État est attendu.

Xavier Mauduit s'intéresse à la semaine "anti-communisme" instaurée par Donald Trump.

Théophile Cossa nous explique le fonctionnement d'une comète interstellaire suite à l'apparition de 3I/Atlas, troisième comète interstellaire visible de notre histoire.

Suivez nous...