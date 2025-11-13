recherche
"90' Enquêtes" : Radars, PV, Fourrières, les chauffards à l’amende vendredi 14 novembre 2025 sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025 95
"90' Enquêtes" : Radars, PV, Fourrières, les chauffards à l'amende vendredi 14 novembre 2025 sur TMC

Vendredi 14 novembre 2025 à 21:15 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Radars, PV, Fourrières : les chauffards à l’amende ».

En 2022, 3 267 personnes ont perdu la vie sur les routes. Les délits routiers ont fait plus de 200 000 blessés. Le principal coupable : les excès de vitesse !

Pour lutter contre ce fléau, les autorités sortent l’artillerie lourde. En exclusivité, les équipes de "90' Enquêtes" ont pu découvrir le radar nouvelle génération, dont l’arrivée sur nos routes est imminente. Grâce à l’intelligence artificielle, il peut surveiller les conducteurs à l’intérieur même de leur voiture et relever plus de 15 infractions comme le non-port de la ceinture de sécurité ou le téléphone au volant. Un outil qui risque bien de coûter cher aux conducteurs négligents !

Traquer les infractions routières sur les routes, à Paris, c’est la mission de la compagnie motocycliste de la Préfecture de Police. Environ 200 hommes composent cette unité, la plus grande brigade moto d’Europe. Les équipes de "90' Enquêtes" ont suivi deux policiers passionnés. Anaïs, 29 ans, et Daniel, 40 ans. Chaque jour, ils sont confrontés à des interventions toujours plus surprenantes.

Parmi les chauffards, certains sont particulièrement difficiles à arrêter : les conducteurs de trottinettes électriques. Des bolides qui ont le vent en poupe, normalement limités à 25 kilomètres heure, et que certains n’hésitent pas à débrider !

Dans cette lutte contre les infractions routières, il y a un service particulièrement décrié : la fourrière ! Un milieu très secret aux méthodes parfois douteuses et que certains n’hésitent plus à dénoncer.

Dernière modification le jeudi, 13 novembre 2025 10:38
Publié dans Magazines, Vendredi
