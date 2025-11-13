recherche
Magazines

"M comme Maison" à Strasbourg vendredi 14 novembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025 72
"M comme Maison" à Strasbourg vendredi 14 novembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 14 novembre 2025 à 20:35 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de revoir un numéro du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène à Strasbourg.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

M comme Maison pose ses caméras en Alsace, l'une de nos plus belles régions françaises. Un territoire historique aux multiples atouts : villages charmants, paysages bucoliques, châteaux spectaculaires, sans oublier ses villes emblématiques telles que Strasbourg. Bref, tous les ingrédients pour une belle émission.

Stéphane nous fera la visite d'une maison située à quelques kilomètres de Strasbourg dans un coeur de village typiquement alsacien. Et contrairement à l'architecture plutôt traditionnelle alentours, cette maison dénote et affiche de belles lignes contemporaines. Clémence Cottereau, l'architecte en charge du projet, de l'agence Ballast Architectures, nous en fait la visite.

Cette semaine dans M comme Maison, vous retrouverez Stéphane Millet. Il va aider Anaïs à aménager l'entrée longue et étroite de son appartement.

Il sera aussi question de rénovation avec la visite d'un appartement parisien dont toute la distribution a été revue pour être plus adaptée à la vie d'aujourd'hui.

Et puis, nous ferons la connaissance d'Emmanuelle Dupé qui dirige une agence de design et d'architecture. Elle nous ouvrira les portes de chez elle : une ancienne grange alsacienne du 19ème siècle.

Dernière modification le jeudi, 13 novembre 2025 13:19
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Guerre des voisins - Sous surveillance&quot; vendredi 14 novembre 2025 sur RMC Story

"Guerre des voisins - Sous surveillance" vendredi 14 novembre 2025 sur RMC Story

13 novembre 2025 - 11:53

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes&quot; : Radars, PV, Fourrières, les chauffards à l’amende vendredi 14 novembre 2025 sur TMC

"90' Enquêtes" : Radars, PV, Fourrières, les chauffards à l’amende vendredi 14 novembre 2025 sur TMC

13 novembre 2025 - 10:37

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 16 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 16 novem…

12 novembre 2025 - 15:34 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...