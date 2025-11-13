"C dans l'air" jeudi 13 novembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 13 novembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 13 novembre 2025, Caroline Roux reçoit Violette Lazard, journaliste d'investigation au Nouvel Obs et co-réalisatrice de la série documentaire "Le Choix de Sonia" diffusé ce soir sur France 2.

Violette Lazard est journaliste d'investigation au Nouvel Obs, elle est la co-autrice, avec David André, de la fiction documentaire "13 novembre, le Choix de Sonia", diffusé ce soir à 21:10 sur France 2. Un Docu-fiction qui retrace l'incroyable destin de Sonia, la femme qui a dénoncé les terroristes du 13 novembre. Aux lendemains des attentats du 13 Novembre, Sonia a permis de localiser deux terroristes. Son récit sidérant, entrelacé avec des scènes de fiction, dans lesquelles elle est incarnée par une comédienne, est le fil rouge de la série documentaire "Le Choix de Sonia".

Le 13 novembre 2015, comme des millions de Français, cette mère de famille est choquée devant son écran de télévision face aux images de l’horreur : les attaques terroristes au Stade de France, sur les terrasses parisiennes et au Bataclan. Elle est loin d’imaginer que, deux jours plus tard, sa vie va basculer. Le 15 novembre, Sonia se retrouve malgré elle au cœur de l’enquête : une jeune femme en difficulté qu’elle héberge depuis des années la mène directement vers Abdelhamid Abaaoud, le chef du commando, qui cherche un hébergement. Sonia prend la décision d’alerter la police. Ses informations vont permettre de localiser les terroristes en fuite, et sauver des vies.

Violette Lazard nous racontera comment s'est déroulée la production de ce documentaire, qui raconte l'acte héroïque de Sonia, la femme qui a dénoncé les terroristes du 13 novembre, et qui vit aujourd'hui sous légende, dans un endroit tenu secret. Elle nous dira aussi comment elle vit aujourd'hui, et quel regard elle porte, dix ans après, sur ces quelques jours qui ont changé à jamais sa vie, et marqué la France. Elle reviendra aussi sur l'importance de son témoignage, qui a évité de nouveaux attentats.

Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice du Parisien.

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L’Express.

Noémie Schulz, journaliste police-justice à France Télévisions.

13-Novembre : "La douleur demeure"

132 morts en 33 minutes. Dix ans plus tard, la France rend hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Du Stade de France au Bataclan en passant par les terrasses du 11e arrondissement de Paris, Emmanuel Macron se recueille tout au long de la journée sur les différents lieux de l'attaque en présence de nombreuses personnalités, comme François Hollande, Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, trio au sommet de l'État à l'époque. Une cérémonie a été prévue devant la salle de concert du Bataclan, théâtre de l'atrocité des attentats où 90 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées, cette nuit-là. En début de journée, la fille de Manuel Dias, première victime du 13-Novembre, a tenu un puissant discours sur la place de la République : "On nous dit de tourner la page, dix ans après, mais l'absence est immense, le choc est intact et l'incompréhension règne toujours."

Pour C dans l'air, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a accepté de raconter comment il a vécu le 13-Novembre depuis Beauvau. Quand la première explosion intervient aux abords du Stade de France, les questions se bousculent : qui sont les terroristes ? Comment protéger les Français ? Une fois l'attaque terminée, il faut traquer les assaillants qui menacent de fuir le pays. Pendant plusieurs jours, Bernard Cazeneuve vit retranché au sein du ministère de l'Intérieur où les réunions se multiplient, pour gérer les familles des victimes ou encore instaurer l'état d'urgence. Il en garde un souvenir de "course contre la montre". D'autant qu'à l'époque, les moyens de l'État ne sont pas adaptés à la menace terroriste : "Lorsque j'arrive à Beauvau en 2014, la loi sur le renseignement date de 1991. C'est-à-dire d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni internet".

Dix ans après les événements, la fiction s'est largement emparée de ce bout d'histoire. "Revoir Paris", "Fluctuat nec mergitur", "Le Choix de Sonia", les séries et films se multiplient dans un grand moment de thérapie collective, avec plus ou moins de succès. Dernière en date, "Des vivants", fiction en huit épisodes de Jean-Xavier de Lestrade, a choisi de raconter l'horreur à travers le point de vue des "Potages" (contraction des mots "potes" et "otages"), ce groupe de sept amis qui a vécu la prise d'otage dans le couloir du Bataclan. Si le réalisateur oscarisé a choisi de montrer l'horreur de la prise d'otage, il s'est surtout intéressé à la difficulté de la reconstruction : "On se rend compte qu'on ne sait rien de ce que signifie vivre avec ce traumatisme, cette violence subie, des réveils tous les matins avec une boule au ventre et une peur permanente", raconte-il dans un entretien au magazine Vanity Fair.

Comment se souvenir du 13-Novembre ? Comment a-t-on vécu les événements au sommet de l'État ? Et la fiction peut-elle aider à guérir les plaies de ce traumatisme ?

