"C à vous" jeudi 13 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 13 novembre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Suspension de la réforme des retraites : qu’est-ce que ça va changer ?
Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion.
Marylise Leon, secrétaire générale de la CFDT.
Attentats du 13-Novembre : que devient « Sonia », témoin-clé qui a permis de retrouver la trace des terroristes ?
Maître Samia Maktouf à l’occasion de la diffusion de la série-fiction-documentaire « Le choix de Sonia » sur France 2.
20:00 C à vous, la suite
Philippe Geluck pour le livre « L’origine du chat », aux éditions Casterman.
Elena Nagapetyan pour son spectacle « Ça valait le coup ».
Salvatore Adamo, pour son album « Des nèfles et des groseilles… ».
Dans la cuisine de C à vous
Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier.