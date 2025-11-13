recherche
"C à vous" jeudi 13 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 13 novembre 2025
Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 13 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 13 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Suspension de la réforme des retraites : qu’est-ce que ça va changer ?

Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion.

Marylise Leon, secrétaire générale de la CFDT.

Attentats du 13-Novembre : que devient « Sonia », témoin-clé qui a permis de retrouver la trace des terroristes ?

Maître Samia Maktouf à l’occasion de la diffusion de la série-fiction-documentaire « Le choix de Sonia » sur France 2.

20:00 C à vous, la suite

Philippe Geluck pour le livre « L’origine du chat », aux éditions Casterman.

Elena Nagapetyan pour son spectacle « Ça valait le coup ».

Salvatore Adamo, pour son album « Des nèfles et des groseilles… ».

Dans la cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier.

Dernière modification le jeudi, 13 novembre 2025 17:06
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Suivez nous...