"C à vous" jeudi 13 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 13 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine "C à vous".

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 13 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Suspension de la réforme des retraites : qu’est-ce que ça va changer ?

Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion.

Marylise Leon, secrétaire générale de la CFDT.

Attentats du 13-Novembre : que devient « Sonia », témoin-clé qui a permis de retrouver la trace des terroristes ?

Maître Samia Maktouf à l’occasion de la diffusion de la série-fiction-documentaire « Le choix de Sonia » sur France 2.

20:00 C à vous, la suite

Philippe Geluck pour le livre « L’origine du chat », aux éditions Casterman.

Elena Nagapetyan pour son spectacle « Ça valait le coup ».

Salvatore Adamo, pour son album « Des nèfles et des groseilles… ».

Dans la cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier.