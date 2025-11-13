"Quotidien" jeudi 13 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus jeudi 13 novembre 2025 :
Maxime, Juliette et Althéa, orphelins du 13 Novembre.
Anamaria Vartolomei, Lucas Bravo, Vincent Lacoste pour « Merteuil » vendredi sur HBO Max.