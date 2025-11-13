"C ce soir" jeudi 13 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 13 novembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 13 novembre 2025 :

13 Novembre • 10 ans après, quelle menace ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Elyamine Settoul, sociologue.

Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste (2019-2024).

Jean-François Colosimo, historien des religions.

Anne-Clémentine Larroque, historienne des islamismes.

Soren Seelow, journaliste au Monde.

Negar Haeri, avocate pénaliste.