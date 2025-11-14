recherche
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 14 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025 108
Ce vendredi 14 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Leurs derniers jours auront été les plus beaux

C'est un thème profond et poignant qui suggère une réflexion sur la fin de vie, l'acceptation, et la beauté que l'on peut trouver même dans les moments ultimes.

15:05 C'est pendant la grossesse que leur conjoint est devenu violent

En moyenne, une femme sur dix est victime de violences conjugales au cours de sa vie. Rien qu’en 2023, en France, 271 000 victimes, ont été recensées, un chiffre en hausse de 10% par rapport à l’année précédente. Au regard des témoignages de victimes, on constate que les violences débutent, dans bien des cas, lors de la grossesse ou à la naissance de l’enfant… et c’est ce qu’il s’est passé pour Eva. Un témoignage courageux, mais nécessaire.

Dernière modification le vendredi, 14 novembre 2025 09:03
