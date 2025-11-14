Sommaire de "50' Inside" samedi 15 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Le retour de Kate Middleton.

En coulisses • Le plus grand concours de coiffure.

L'entretien • Lara Fabian, confessions sur l’une des plus grandes épreuves de sa vie.

La Story • Le phénomène Harry Potter.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction les Caraïbes !

Qui sont ces Français qui ont décidé de s’installer sur l’île de la Barbade pour y démarrer une nouvelle vie ?