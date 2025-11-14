Sommaire de "50' Inside" samedi 15 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
L'actu • Le retour de Kate Middleton.
En coulisses • Le plus grand concours de coiffure.
L'entretien • Lara Fabian, confessions sur l’une des plus grandes épreuves de sa vie.
La Story • Le phénomène Harry Potter.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction les Caraïbes !
Qui sont ces Français qui ont décidé de s’installer sur l’île de la Barbade pour y démarrer une nouvelle vie ?