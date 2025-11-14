recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 15 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025
Samedi 15 novembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Le retour de Kate Middleton.

En coulisses Le plus grand concours de coiffure.

L'entretien  Lara Fabian, confessions sur l’une des plus grandes épreuves de sa vie.

La Story  Le phénomène Harry Potter.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction les Caraïbes !

Qui sont ces Français qui ont décidé de s’installer sur l’île de la Barbade pour y démarrer une nouvelle vie ?

Dernière modification le vendredi, 14 novembre 2025 11:39
Publié dans Magazines
Suivez nous...