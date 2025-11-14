Comment en finir avec la douleur ? Réponses sur T18 dimanche 16 novembre 2025 avec Michel Cymes & Adriana Karembeu

Dimanche 16 novembre 2025 à 20:50 sur T18, Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte des multiples aspects de la douleur dans un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain".

La douleur, nous l’avons déjà tous expérimentée, c’est l'un des systèmes de défense de l’organisme les plus performants, et elle est nécessaire à notre survie. Mais quand elle s’installe dans la durée, elle devient une maladie : la douleur chronique.

Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte des multiples aspects de la douleur, pour comprendre son fonctionnement, sa prise en charge en France.

Pourquoi varie-t-elle autant d’un individu à l’autre ? Les hommes sont-ils plus douillets que les femmes ou inversement ? La douleur est encore le parent pauvre de la santé. Les médecins ne sont pas assez formés, et les centres de la douleur manquent de moyens.

Accompagnés de scientifiques et de médecins à la pointe des recherches sur la douleur, ils découvrent aussi les nouveaux moyens de lutter contre celle-ci comme l’EMDR, une des nombreuses médecines complémentaires qui permet de soulager les douleurs les plus pénibles. Ils expérimentent également les sangsues médicinales, une thérapie inattendue pour traiter – entre autres – l’endométriose.