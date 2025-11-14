recherche
Magazines

Comment en finir avec la douleur ? Réponses sur T18 dimanche 16 novembre 2025 avec Michel Cymes & Adriana Karembeu

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025 149
Comment en finir avec la douleur ? Réponses sur T18 dimanche 16 novembre 2025 avec Michel Cymes & Adriana Karembeu

Dimanche 16 novembre 2025 à 20:50 sur T18, Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte des multiples aspects de la douleur dans un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain".

La douleur, nous l’avons déjà tous expérimentée, c’est l'un des systèmes de défense de l’organisme les plus performants, et elle est nécessaire à notre survie. Mais quand elle s’installe dans la durée, elle devient une maladie : la douleur chronique.

Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte des multiples aspects de la douleur, pour comprendre son fonctionnement, sa prise en charge en France.

Pourquoi varie-t-elle autant d’un individu à l’autre ? Les hommes sont-ils plus douillets que les femmes ou inversement ? La douleur est encore le parent pauvre de la santé. Les médecins ne sont pas assez formés, et les centres de la douleur manquent de moyens.

Accompagnés de scientifiques et de médecins à la pointe des recherches sur la douleur, ils découvrent aussi les nouveaux moyens de lutter contre celle-ci comme l’EMDR, une des nombreuses médecines complémentaires qui permet de soulager les douleurs les plus pénibles. Ils expérimentent également les sangsues médicinales, une thérapie inattendue pour traiter – entre autres – l’endométriose.

Dernière modification le vendredi, 14 novembre 2025 14:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

14 novembre 2025 - 15:27

Sur le même thème...

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

14 novembre 2025 - 15:27

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 15 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 15 novembre 2025 sur TF1, les rep…

14 novembre 2025 - 11:35 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...