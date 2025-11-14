"Les carnets de Julie" en Gironde à revoir sur NOVO 19 dimanche 16 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène en Gironde.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu qui va sillonner les routes de France.

Cette semaine, Julie nous emmène à la découverte du patrimoine culturel, naturel et gastronomique de la Gironde.

Côté mer, cette balade gourmande est l'occasion de découvrir les trésors du bassin d'Arcachon. Elle embarque à bord d'une pinasse, une embarcation typique du littoral gascon, pour participer au ramassage des huîtres puis à une partie de pêche traditionnelle. Puis, vient le moment de la détente avec un pique-nique inattendu sur un ban de sable, au large de la presqu'île du Cap-Ferret.

Côté terre, direction le Libournais pour la globe-trotteuse, avide de rencontres et de découvertes culinaires. Au programme : cueillette de champignons, restauration d'un moulin, découverte du monde viticole et repas champêtre au pied des vignes.