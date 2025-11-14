recherche
Magazines

"Les carnets de Julie" en Gironde à revoir sur NOVO 19 dimanche 16 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025 131
"Les carnets de Julie" en Gironde à revoir sur NOVO 19 dimanche 16 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène en Gironde.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu  qui va sillonner les routes de France.

Cette semaine, Julie nous emmène à la découverte du patrimoine culturel, naturel et gastronomique de la Gironde.

Côté mer, cette balade gourmande est l'occasion de découvrir les trésors du bassin d'Arcachon. Elle embarque à bord d'une pinasse, une embarcation typique du littoral gascon, pour participer au ramassage des huîtres puis à une partie de pêche traditionnelle. Puis, vient le moment de la détente avec un pique-nique inattendu sur un ban de sable, au large de la presqu'île du Cap-Ferret.

Côté terre, direction le Libournais pour la globe-trotteuse, avide de rencontres et de découvertes culinaires. Au programme : cueillette de champignons, restauration d'un moulin, découverte du monde viticole et repas champêtre au pied des vignes.

Dernière modification le vendredi, 14 novembre 2025 14:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

14 novembre 2025 - 15:27

Sur le même thème...

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

14 novembre 2025 - 15:27

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 15 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 15 novembre 2025 sur TF1, les rep…

14 novembre 2025 - 11:35 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...